Un ressortissant européen, accusé d’avoir volé des millions de dollars américains en cryptomonnaie, a coupé son bracelet de repérage par GPS ce matin, et a pris la fuite, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal, par voie de communiqué en début d’après-midi.

Daniel Renaud

La Presse

La police a émis un avis de recherche, car elle craint que le suspect, Vukasin Popovic, 34 ans, quitte le pays.

« Les enquêteurs craignent qu’il ne prenne la fuite à l’international dans le but de se soustraire aux prochaines étapes du processus judiciaire », peut-on lire dans le communiqué de la police.

Popovic et deux présumés complices, Yvon Petrovic, 27 ans, et David Mercier, 21 ans, des ressortissants français et croate, ont été arrêtés le 12 février et accusés de vol, fraude et complot.

Vers le 19 janvier, les trois hommes, qui arrivaient d’Europe, auraient donné rendez-vous à deux Américains dans le lobby d’un hôtel du centre-ville de Montréal pour une transaction de quelques millions de dollars américains en cryptomonnaie.

Selon nos informations, la transaction se serait faite avec une clé encryptée, nécessitant un code pour que le transfert des sommes virtuelles puisse être effectué.

Mais les deux Américains auraient été volés et ont porté plainte au SPVM.

Grâce à certaines techniques, dont la filature, les enquêteurs du Centre d’enquête sud ont pu très rapidement retracer l’un des suspects et remonter aux deux autres. Ils ont arrêté les trois hommes avant que ceux-ci aient pu retourner dans leur pays.

Popovic et ses deux coaccusés ont obtenu leur remise en liberté sous conditions le 18 février. Popovic notamment s’est engagé sur une somme de 75 000 $ avec dépôt et une somme de 25 000 $ sans dépôt, en plus de devoir porter un bracelet GPS.

Les trois hommes devaient revenir en cour vendredi au Palais de justice de Montréal, mais en raison de la pandémie de COVID-19, la cause a été reportée à une date ultérieure sans que les accusés et les avocats eurent eu besoin de se présenter devant un juge.

La police croit que durant sa fuite, Popovic pourrait utiliser sa vraie identité, le faux nom de Duliano (ou Djuliano) Jovanovic, ou utiliser une autre fausse identité.

Vukasin Popovic est un blanc. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il mesure environ 1,76 mètre (5 ’8 ’) et pèse environ 90 kilogrammes (200 lbs).

Le SPVM invite toute personne qui saurait où se trouve le fugitif à communiquer avec le 911.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à

drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.