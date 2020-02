Mardi soir, la police a diffusé des images d’un suspect et demandé l’aide du public pour l’aider à mettre la main sur l’homme qui aurait attaqué à coups de bâton la dame près du métro Beaubien.

Un homme de 31 ans a été accusé jeudi en lien avec l’attaque d’une femme de 34 ans près du métro Beaubien la semaine dernière. Le SPVM affirme pouvoir relier cet homme à deux autres agressions similaires survenues à Montréal.

Nicolas Bérubé

La Presse

« Grâce à l’analyse des images vidéo et des informations reçues du public, l’homme a pu être identifié et arrêté. L’individu a comparu ce matin et fait face à trois chefs d’accusation d’agression armée. Au cours de l’enquête, les policiers ont pu relier le suspect à deux autres événements d’agressions survenus sur le territoire de Montréal », indique le SPVM dans un communiqué.

L'accusé, Simon Coupal Gagnon, a déjà été condamné à six mois de prison, incluant une période de détention préventive, pour menaces, voies de fait et séquestration. C'était en 2017.

Mardi soir, la police avait diffusé des images et demandé l’aide du public pour l’aider à mettre la main sur l’homme qui aurait attaqué à coups de bâton la dame près du métro Beaubien le 13 février dernier au soir.

La mère de famille se trouvait sur l’avenue De Chateaubriand, à Rosemont, vers 21 h lorsqu’elle s’est fait frapper à la tête par un homme à coups de bâton de bois. L’homme lui a donné plusieurs coups principalement à la tête avant de prendre la fuite. Réfugiée dans l’édicule de la station de métro Beaubien, la femme a dû recevoir plusieurs points de suture à l’hôpital.

Plusieurs autres personnes avaient depuis témoigné s’être fait agresser dans des circonstances similaires à Montréal ces derniers mois, selon des témoignages recueillis par La Presse.

L'une d'elles s'est justement avérée être l'une des victimes présumées de Coupal Gagnon. Le reportage de La Presse l'a incité à relancer les enquêteurs affecté à son dossier. Le lien a ainsi pu être fait avec l'auteur allégué de l'attaque du métro Beaubien.

« C’est frappant à quel point notre agression est similaire, surtout que les policiers m’ont dit qu’ils ne voyaient jamais ça », expliquait lundi en entrevue Geneviève (prénom fictif).

Le 13 décembre dernier, Geneviève marchait dans un secteur résidentiel près de la rue Laurier Est, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, quand un homme qu’elle s’apprêtait à croiser lui a donné un puissant coup sur la tête avec un bâton de hockey de gardien de but.

L’homme semblait tout à fait normal, il avait un regard clair. Il est arrivé, il a levé le bâton de toutes ses forces avec ses deux mains, et il m’a frappée à la tête. Je croyais que j’allais mourir. Geneviève

Geneviève a réussi à s’enfuir. « J’ai couru comme jamais je n’ai couru. Je suis juste heureuse d’être encore en vie aujourd’hui. »

L’agresseur, dit-elle, avait entre 25 et 35 ans, les cheveux bruns et était habillé avec des vêtements de sport. Il n’a rien dit avant, pendant ou après l’attaque. « Il avait l’air en pleine possession de ses moyens », affirmait Geneviève, qui dit être encore ébranlée et sonnée par cette agression « arrivée de nulle part ».