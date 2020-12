L’avocat bien connu Julius Grey a pris la parole mardi au nom de ses clients, la Commission canadienne des droits de la personne et le Quebec Community Groups Network, qui contestent la Loi sur la laïcité de l’État.

Quand le gouvernement du Québec dit aux écoles anglaises qu’elles ne peuvent engager des femmes portant le hijab, il contrevient aux droits de la minorité anglophone de gérer ses institutions d’enseignement, a plaidé mardi un avocat au procès de la Loi sur la laïcité de l’État.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Cette loi, connue comme « le projet de loi 21 » avant son adoption, interdit notamment le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers et les enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

Les plaidoiries ont débuté lundi dans cette affaire.

Pour cette deuxième journée, c’est l’avocat bien connu Julius Grey qui a pris la parole au nom de ses clients, la Commission canadienne des droits de la personne et le Quebec Community Groups Network. Ils contestent la loi.

Il a ainsi invoqué l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège le droit de la minorité anglophone d’être instruite dans cette langue. Avec le temps, la jurisprudence a interprété ce droit comme donnant un pouvoir de gestion aux écoles anglaises.

Ce qui inclut le droit d’embaucher comme enseignants qui elles veulent, a-t-il fait valoir, incluant ceux qui portent des signes religieux

En adoptant sa loi, le gouvernement caquiste a utilisé la clause dérogatoire (aussi appelée clause nonobstant) pour passer outre à certains droits protégés par la Charte, comme la liberté de religion. Il voulait ainsi s’assurer que la Loi sur la laïcité ne serait pas contestée sur cette base.

Mais l’on ne peut utiliser la clause dérogatoire pour déroger à l’article 23, ce qui laisse cette arme aux contestataires de la loi.

Me Grey a poussé l’argument plus loin, expliquant que l’article 23 est nécessaire pour la protection et la préservation de la langue et de la culture de la minorité anglophone au Québec.

Et dans cette culture de la communauté anglophone, il y a la protection des minorités culturelles, a poursuivi le procureur.

Il s’est aussi servi de l’article 28 de la Charte qui prévoit l’égalité des sexes — une autre disposition qui ne peut pas être écartée par la clause dérogatoire. « Un principe fondamental », a martelé Me Grey.

Et de dire que cette loi (sur la laïcité de l’État) libère les femmes, comme l’ont fait valoir certains, cela revient à juger cette religion, a-t-il ajouté.

Le juge Marc-André Blanchard qui préside cette affaire a mis de côté un total de 14 jours pour entendre les plaidoiries.