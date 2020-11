La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide de la population afin de localiser une jeune femme de 22 ans originaire de la région de Nicolet, dans le Centre-du-Québec, qui manque à l’appel depuis tout près de 48 heures.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Saviluk Jessica Gentes a été vue pour la dernière fois vers 2 h 30, dans la nuit du 11 novembre. Elle se trouvait alors dans le secteur du rang Saint-Joseph, qui est situé dans la municipalité de Sainte-Perpétue.

« Elle pourrait se trouver à Sainte-Perpétue ou les environs », indique le corps policier dans une déclaration publiée jeudi, en ajoutant que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune adulte mesure 1,53 mètre, soit environ cinq pieds, a les cheveux bruns et les yeux verts. Elle s’exprime en français et en anglais. « La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau de couleur lilas et bleu, des jeans bleus ainsi que des chaussures noires avec un logo Nike blanc », ajoute la SQ.

Sur Facebook, des membres de la famille immédiate, dont le frère de la disparue, ont appelé à la collaboration de tous les résidants de Nicolet et des environs.

Toute personne qui détiendrait de l’information pertinente dans ce dossier est priée de communiquer avec le 911 immédiatement. Pour un traitement anonyme et confidentiel, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec peut aussi être jointe au 1800 659-4264.