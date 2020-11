Éric Salvail, âgé de 51 ans, est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement pour des gestes qui remonteraient à 1993 sur la personne de Donald Duguay, un ex-collègue de travail.

(Montréal) La présumée victime d’Éric Salvail, Donald Duguay, est « capable de mentir et de répandre des faussetés », plaide l’avocat de la défense, Me Michel Massicotte.

Véronique Lauzon

La Presse

Éric Salvail est de retour au palais de justice de Montréal pour assister aux plaidoiries de son avocat et de la procureure de la Couronne. Mercredi matin, son avocat a mentionné qu’il avait l’intention de démontrer au juge Alexandre Dalmau que les accusations qui ont été portées à l’endroit de l’animateur déchu « sont totalement infondées ».

« Non seulement le témoignage de M. Duguay est invraisemblable, il est truffé de contradictions, d’exagérations et d’ajouts à ses versions antérieures », a affirmé Me Massicotte. Il a entre autres évoqué que la présumée victime a eu « une réponse à tout » pendant son témoignage. D’après lui, puisqu’il s’agit d’événements qui auraient été commis il y a plus de 25 ans, il est « curieux » qu’il ait un souvenir si clair de nombreux détails. « Il faut se méfier de ça », a ajouté l’avocat qui a laissé entendre que ça pourrait être dû au fait que ces événements ont été « fabriqués ».

Pour la défense, le dossier d’employé de M. Salvail de Radio-Canada est la preuve que son client ne peut avoir commis les gestes reprochés, notamment parce qu’il démontre que l’ancienne vedette de la télévision ne travaillait pas au département du courrier comme M. Duguay le prétend, à des dates précises.

À ce sujet, le juge a tout de même précisé qu’en droit, les dates ne sont pas nécessairement importantes. « Techniquement, on pourrait se tromper d’une année complète… », a ajouté le juge en donnant comme exemple une victime qui témoignerait des décennies après les gestes reprochés et qui se tromperait de date.

Toujours mercredi matin, l’avocat de la défense a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de soutenir que M. Salvail doit être acquitté parce que ce n’est pas dans sa nature d’agresser ou harceler. « La défense ne repose pas sur le fait que M. Salvail ne possède pas les traits d’une personnalité qui fait en sorte qu’il ne peut avoir harcelé et agressé M. Duguay », a-t-il expliqué.

La défense repose notamment sur le fait que M. Salvail « n’a pas commis les gestes reprochés » pour agression sexuelle, harcèlement criminel et séquestration à l’égard de Donald Duguay.