« S’il était blanchi, oui, il [Martin Prud’homme] pourrait théoriquement revenir à son poste. Le poste de directeur général de la Sûreté du Québec lui appartient toujours. Mme Beausoleil occupe ce poste de façon intérimaire. Oui, s’il est blanchi, Martin Prud’homme pourrait récupérer son poste », a déclaré vendredi matin la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lors de la commission des institutions, qui se déroule à Québec.

Daniel Renaud

La Presse

Mme Guilbault a répondu à plusieurs questions à ce sujet posées par le député libéral de Vimont et porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique, Jean Rousselle.

« Les Québécois ont été confinés durant des mois en raison de la pandémie. M. Prud’homme, lui, est confiné depuis 18 mois. Il est chez lui, complètement assommé. C’est épouvantable », a d’emblée lancé le député.

Martin Prud’homme a été relevé provisoirement de ses fonctions en mars 2019, à la suite d’allégations de natures criminelles.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Geneviève Guilbault

La Presse a révélé que la plainte provenait de la directrice des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP), Me Annick Murphy, à la suite d’une discussion musclée avec Martin Prud’homme au sujet des fuites médiatiques à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

En mars dernier, après une enquête de quelques mois du Bureau des enquêtes indépendantes, Martin Prud’homme a été blanchi au criminel, mais le Secrétariat des emplois supérieurs a amorcé une enquête déontologique pour déterminer si le comportement du directeur général de la SQ a été conforme au code de déontologie des emplois supérieurs du gouvernement.

Le 20 juillet dernier, notre collègue Denis Lessard a écrit, citant des informations provenant d’un rapport d’enquête, que Martin Prud’homme ne reviendrait pas à la tête de la SQ à la fin de l’enquête déontologique, car il aurait commis une faute déontologique suffisamment lourde pour l’empêcher de réintégrer ses fonctions.

« Que reproche-t-on à M. Prud’homme ? Un moment donné, il va falloir que la population sache. La confiance police-citoyen est actuellement malmenée et c’est le devoir de la ministre de maintenir cette confiance. La suspension de M. Prud’homme peut ébranler une organisation. Quand la ministre va-t-elle mettre fin au dossier ? », a notamment déclaré et demandé le député Rousselle à Geneviève Guilbault.

« C’est un dossier complexe et délicat. On veut toujours être le plus diligent possible, mais c’est une enquête du secrétariat des emplois supérieurs. Je me vois mal leur fixer une durée maximale. Mais je m’assure que le dossier avance et que toutes les ressources soient mises à leur disposition », a répondu la ministre Geneviève Guilbault.

Cloué au pilori

La députée de Duplessis et porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de sécurité publique, Lorraine Richard, a aussi questionné la ministre sur l’affaire Martin Prud’homme et un jugement rendu récemment au sujet de deux anciens hauts gradés de la SQ, Richard Deschesnes et Denis Fiset, qui est dur envers le DPCP et qui souligne une ingérence politique dans les départs de certains directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de la SQ depuis plusieurs années.

« Le cas de Martin Prud’homme, pour une certaine partie de la population, ça laisse croire qu’il y a eu ingérence dans le dossier. L’homme a été cloué au pilori avec de fausses accusations ! La ministre n’est pas inquiète d’un climat qui semble réellement se détériorer entre le DPCP et la SQ ? Comment allez-vous faire pour rétablir le climat de confiance ? La ministre a-t-elle encore confiance envers le DPCP? », a demandé Mme Richard.

En ce qui concerne le cas de M. Deschesnes, Mme Guilbault a rappelé que c’est sous le court règne du Parti québécois que ce dernier a été relevé de ses fonctions. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les décisions du DPCP.

« En déontologie, ils vont essayer de trouver quelque chose, c’est sûr. La suspension de M. Prud’homme, ça pourrait coûter cher à l’État. L’État n’est pas à l’abri d’une poursuite pour atteinte à la réputation. La ministre en est-elle consciente » ?, a questionné la députée Richard.

Mais puisque le temps de la députée était expiré, la ministre Guilbault n’a pu répondre.

Le député libéral de Chomedey, Guy Ouellette, a questionné la ministre Guilbault sur une plainte que son cabinet aurait reçue il y a neuf mois relativement à du favoritisme dans le processus de nomination des hauts dirigeants de la SQ.

Il a également demandé à combien de millions se chiffraient les poursuites contre le gouvernement et combien, sur les 186 personnes accusées jusqu’à maintenant à l’issue des enquêtes de l’UPAC, ont bénéficié d’un arrêt des procédures ou ont vu leurs accusations être abandonnées.

M. Ouellette a aussi demandé si les rapports d’enquête du BEI sur Martin Prud’homme et sur le projet Serment (enquête sur les fuites médiatiques à l’UPAC) allaient être rendus publics.

La ministre n’était pas au courant de la plainte et n’avait pas réponse aux questions du député au moment où la commission a été suspendue pour une pause.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.