(Shannon) Léa Fiset, la fillette disparue dimanche soir à Shannon, a été retrouvée inanimée dans une piscine chez un voisin.

Mayssa Ferah

La Presse

Un policier militaire qui participait aux recherches a retrouvé l’enfant de 4 ans vers 0 h 45. Son corps inerte se trouvait dans une piscine à environ deux maisons de son domicile.

La mort de la petite a été confirmée à l’hôpital, précise Marie-Michèle Moore, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). L’enquête est toujours en cours et le coroner déterminera le moment du décès.

Les techniciens en identité judiciaire sont sur place.

Une énorme battue avait été mis en branle dimanche pour localiser la fillette disparue. Des militaires, des pompiers de la Ville de Shannon et le maître chien avaient été mobilisés. On comptait également un hélicoptère des Forces armées et un drone de la SQ.

Selon des informations transmises par la famille à La Presse, la fillette adorait jouer à cache-cache. Elle avait l'habitude de se cacher dans les environs et d'attendre qu'un parent ou un proche la retrouve.

Préoccupés, les proches de Léa Fiset avaient contacté la police dimanche vers 17 h 30 pour signaler sa disparition aux alentours de leur domicile de la rue Donaldson.