(Saint-Apollinaire) Deux jours après la découverte des corps de Norah et Romy à Saint-Apollinaire, leur père Martin Carpentier demeure introuvable lundi malgré les efforts de la police.

Gabriel Béland

La Presse

« Soyons honnête, plus le temps avance, plus ça joue contre lui. Il a pu être blessé, il fait très chaud », a expliqué Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les policiers se sont déployés lundi autour du rang Saint-Lazare de Saint-Apollinaire, un immense secteur boisé où Martin Carpentier pourrait être caché. C’est non loin d’ici que les dépouilles de Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans, ont été trouvées samedi.

La police n’exclut pas que l’homme, principal suspect dans l’enlèvement de ses deux filles, soit même mort. La SQ avait confirmé à La Presse vendredi que des traces de sang avaient été découvertes dans la voiture accidentée de l’homme, abandonnée au km 288 de l’autoroute 20.

La SQ a rappelé aux badauds d’éviter de partir à la recherche du fugitif dans les petits chemins forestiers, de crainte de brouiller les pistes.

Le maire de Saint-Apollinaire appelle la population à agir prudemment. « Il y a des gens un peu fantasques qui aimeraient le trouver, qui sont un peu plus malins, qui essaient d’être justiciers, lance Bernard Ouellet. Il paraît qu’il y a encore des VTT qui se sont promenés hier. Il y a des fausses nouvelles qui circulent sur Facebook. C’est malheureux. On demande aux gens de faire attention. »

Par ailleurs, la police n’écarte pas que l’homme soit armé. « On ne peut pas négliger cet aspect-là, parce qu’on n’a jamais vu ou croisé Martin Carpentier, rappelle Ann Mathieu. Qu’est-ce qu’il a fait après la collision de voiture ? Il a pu se procurer n’importe quoi, ou peut-être que non. On ne peut pas négliger le fait qu’il pourrait être en possession d’objets dangereux. »