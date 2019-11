L’humoriste Mike Ward essuie un revers devant le plus haut tribunal de la province, mais entend porter en Cour suprême cette affaire cruciale pour la liberté d’expression. L’humoriste a « outrepassé » les limites de la liberté d’expression en tenant des propos « discriminatoires » à l’égard de Jérémy Gabriel pendant un spectacle et devra lui verser 35 000 $, a tranché la Cour d’appel du Québec.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« J’ai déjà le mandat pour aller en Cour suprême. On va y aller. Il y a une dissidence très forte de la juge Savard. […] C’est loin d’être une défaite totale », a indiqué à La Presse Me Julius Grey, l’avocat de Mike Ward. L’humoriste n’aura pas à donner une compensation à la mère du jeune homme, se réjouit Me Grey.

Le Tribunal des droits de la personne avait condamné Mike Ward à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel et 7000 $ à sa mère Sylvie Gabriel en dommages punitifs et moraux en 2016. Pendant son spectacle d’humour entre 2010 et 2013, l’humoriste reconnu pour son style corrosif avait qualifié le « Petit Jérémy » de « lette » et de « pas tuable ». Jérémy Gabriel est atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie qui entraîne des malformations à la tête et une surdité sévère.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Jérémy Gabriel

En janvier dernier, Mike Ward avait qualifié la décision du Tribunal de « ridicule » et « dégueulasse ». De nombreux humoristes avaient crié à la censure à la suite de cette décision.

« M. Ward peut-il, sous le couvert de l’humour et de la liberté d’expression, tenir n’importe quel propos ? Non. L’humoriste, comme tous les citoyens du Québec, doit respecter la Charte et ses valeurs fondamentales. Faut-il en conclure que l’on ne peut plus tenir des propos humoristiques à propos de personnes handicapées ou de M. Jérémy Gabriel (M. Gabriel) en particulier ? Non plus », soutiennent les juges Claudine Roy et Geneviève Cotnam de la Cour d’appel.

Cette décision de 64 pages est marquée par la dissidence d’une des juges. « Malgré leur caractère choquant et désobligeant, les propos de [Mike Ward] ne véhiculent pas un discours discriminatoire et ne cherchent pas à susciter auprès de son public une croyance selon laquelle la dignité du mis en cause Jérémy Gabriel, en raison de son handicap, est d’une moins grande valeur. L’appelant n’a pas ici agi de façon contraire à l’article 10 de la Charte », conclut la juge Manon Savard.