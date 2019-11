Océane Lachapelle-Cordeiro mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 68,2 kg (150 lb).

Le Service de police de Laval a sollicité l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans.

Janie Gosselin

La Presse

Océane Lachapelle-Cordeiro a quitté son domicile le 21 novembre pour aller à un rendez-vous, mais n’est pas revenue depuis. Elle pourrait se trouver dans la couronne nord.

Le SPL a précisé que ses proches craignent pour sa sécurité en raison de ses mauvaises fréquentations.

L’adolescente mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 68,2 kg (150 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus et a un perçage à la narine gauche.

Toute personne ayant de l’information concernant l’endroit où elle pourrait se trouver est invitée à communiquer avec la Ligne-Info, de façon confidentielle, au 450 662-INFO (4636) ou à composer le 911 et à mentionner le dossier LVL191121-068.