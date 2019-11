La victime était inconsciente lors de son transport au centre hospitalier et en fin de soirée, les médecins craignaient pour sa vie.

Un piéton a été happé violemment par une voiture vers 19 h ce soir sur la rue Crémazie, près de l’intersection Châteaubriand dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville-Cartierville.

Raphael Pirro

La Presse

Le piéton était inconscient pendant son transport en centre hospitalier et les médecins disent craindre pour sa vie.

L’homme de 59 ans traversait la rue Crémazie en direction sud lorsque le véhicule, chauffé par un homme de 51 ans, l’a heurté de plein fouet. Ce dernier circulait en direction ouest.

Les enquêteurs sont sur la scène et rencontreront le témoin et le conducteur. L’alcool n’est pas en cause.