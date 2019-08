Sélection de l'équipe tactique: cinq policiers de la SQ à l'hôpital

L'épisode a convaincu le corps de police de mieux contrôler l'état de santé de ses candidats avant même qu'ils ne se soumettent à cette épreuve physique et psychique.

Le 24 octobre dernier, l'un des 55 aspirants policiers d'élite qui participait au camp a développé un problème de santé qui a nécessité son hospitalisation. Le rapport de santé et sécurité au travail obtenu par La Presse ne précise pas la nature du problème, sinon que les symptômes ont commencé avec des raideurs aux jambes, mais se sont avérés plus sérieux.

Il « se sentait de plus en plus mal », explique Vincent Ouellette, inspecteur de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans son rapport sur l'incident, qualifié d'« accident de travail ».