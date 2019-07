Accident à Montréal: du jus de betterave dans la rue

La rue Notre-Dame Est a été fermée à la circulation dans les deux directions mardi matin, dans l'est de Montréal, après que deux camions soient entrés en collision près de l'intersection de la rue Dickson.

Selon les premières constatations recueillies par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) auprès de témoins, le conducteur d'un camion-citerne a perdu le contrôle du véhicule dans une courbe et s'est renversé sur le côté, vers 7 h.

L'impact a fait éclater la citerne et son contenu, du jus de betterave, s'est aussitôt répandu sur la chaussée.

Le conducteur d'un autre camion qui a voulu éviter de rouler dans la mare de jus de betterave a échoué et a percuté le camion-citerne.

Le conducteur du véhicule qui s'est renversé a été blessé et on l'a conduit à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le jus de betterave étant inoffensif, il n'y a pas eu d'évacuation ou de déploiement d'opération d'urgence environnementale.

Cependant, le SPVM affirme que le nettoyage de la chaussée sera long. La rue Notre-Dame Est est fermée entre les rues Sainte-Catherine Est et de Cadillac, alors que la rue Dickson est fermée entre l'avenue Souligny et la rue Notre-Dame Est.

Des mesures ont été mises en place pour atténuer les inconvénients pour les nombreux automobilistes qui utilisent la rue Notre-Dame Est aux heures de pointe. Le SPVM ne pouvait dire à 7 h 45 à quelle heure les accès normaux seraient rétablis.