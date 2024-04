À quelques jours de l’éclipse solaire du 8 avril, Transports Québec s’attend à une circulation plus dense durant l’évènement astronomique et appelle les usagers de la route à bien planifier leurs déplacements et à faire preuve d’une vigilance accrue.

« Sachant que certaines personnes pourraient être tentées d’immobiliser leur véhicule sur le bord de la route pour observer ce phénomène spectaculaire, le Ministère rappelle qu’il est interdit de s’arrêter sur les accotements, notamment afin de permettre aux véhicules d’urgence de circuler », indique-t-on dans un courriel émis en fin de journée, vendredi.

Transports Québec exhorte également les automobilistes qui conduiront durant l’éclipse à ne pas se laisser distraire par l’obscurité subite qui se produira alors.

Le Ministère indique avoir mobilisé du personnel supplémentaire pour « assurer une surveillance accrue du réseau routier la journée de l’éclipse » et explique « travailler de concert avec ses partenaires pour effectuer une gestion optimale de la circulation ».

De la signalisation routière additionnelle a été déployée à certains endroits stratégiques et les entraves ont été limitées au minimum dans certaines régions.

Québec rappelle également l’importance de ne pas porter de lunettes d’éclipse pour conduire, celles-ci étant très opaques et donc susceptibles de nuire à la visibilité. Il ne faut pas non plus observer l’éclipse solaire à l’œil nu ou à travers les vitres ou le pare-brise d’un véhicule, même s’ils sont teintés.

Le 8 avril prochain, la lune passera devant le soleil de telle sorte que son ombre recouvrera totalement certaines régions du continent nord-américain, du Mexique au Labrador, en passant par le sud du Québec, y compris à Montréal, où un tel phénomène n’a pas été observé depuis 1932.