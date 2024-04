(Taipei) Les pompiers de Taïwan ont indiqué que deux Canadiens faisaient partie d’un groupe de personnes bloquées par des éboulements dans une gorge après le plus fort tremblement de terre sur l’île depuis 25 ans.

La Presse Canadienne

Le service de lutte contre les incendies a déclaré dans une publication sur Facebook que les Canadiens faisaient partie des 12 personnes coincées sur un sentier du parc national de Taroko, une destination de randonnée réputée, et que les efforts de sauvetage étaient en cours.

D’autres Canadiens touchés par le séisme décrivent des scènes de chaos et de violentes secousses qui ont déplacé les meubles et presque fait tomber les gens au sol pendant l’heure de pointe de mercredi matin.

Charlie Wu, organisateur d’évènements communautaires établi à Vancouver, affirme que son appartement loué au 12e étage à Taipei, la capitale taïwanaise, a tremblé pendant « ce qui semblait être des minutes », faisant tomber des bouteilles et des assiettes de leurs armoires fermées.

Yvonne Chen, employée d’une entreprise de technologie, qui partage son temps entre Burnaby, en Colombie-Britannique, et Taipei, affirme que les tremblements dans son appartement du 10e étage ont déplacé une grande armoire à 15 centimètres de sa base et qu’elle a dû s’accroupir pour éviter de tomber.

PHOTO WALID BERRAZEG, REUTERS Un édifice écrasé dans la ville de Hualin, à Taïwan.

Le Centre des opérations d’urgence de Taïwan a déclaré que le séisme, centré dans le comté de Hualien, à environ 150 kilomètres au sud de Taipei, a atteint une magnitude de 7,2, faisant au moins neuf morts, 946 blessés et 152 personnes coincées.

Affaires mondiales Canada déclare dans un communiqué que tout Canadien ayant besoin d’aide doit contacter le ministère immédiatement, ajoutant qu’il y a 5518 citoyens canadiens enregistrés à Taïwan.

M. Wu a indiqué que le séisme principal a été suivi d’un certain nombre de répliques dans les heures subséquentes.

« C’est comme descendre d’un bateau de croisière, a dit M. Wu à propos de son état mental après le séisme. Il y a ce sentiment que vous n’êtes pas vraiment ancré. C’est comme si tout bougeait et que vous regardiez le rideau (pour voir) s’il bougeait ou si c’était juste vous dans votre tête.

« Je ressens encore occasionnellement (des répliques), rapides et beaucoup plus petites que ce qu’elles étaient ce matin. »

Mme Chen a souligné que le séisme était léger au début et qu’elle a continué à se préparer pour se rendre au travail, jusqu’à ce que les secousses deviennent plus puissantes.

« J’en suis arrivée à un point où je ne pouvais plus me tenir debout et j’ai dû m’accroupir », a-t-elle relaté, estimant que les secousses avaient duré environ une minute.

Mme Chen et M. Wu ont affirmé que les secousses étaient comparables au tremblement de terre de 1999 à Taïwan, d’une magnitude de 7,3, qui avait tué plus de 2400 personnes et détruit environ 52 000 bâtiments.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada avait contacté les responsables taïwanais et était prêt à fournir son soutien si nécessaire.