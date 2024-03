Le consulat général de Russie à Montréal n’était pas encore fermé aux électeurs expatriés que Vladimir Poutine obtenait déjà un cinquième mandat. Mais dans la file, avenue du Musée, la présence de beaucoup ne se voulait de toute façon que symbolique, les jeux étant selon eux faits d’avance.

« Toutes ces soi-disant élections, c’est une farce sinistre », lance sans détour Maxim Afanasiev, rencontré devant le consulat. « La seule raison d’y prendre part est purement symbolique. » À son côté, sa femme, Anna Blinkina, abonde, elle qui se montre hautement critique du pouvoir russe : « Nous dénonçons les politiques du gouvernement […] et souhaitons que la Russie perde la guerre qu’elle mène en Ukraine. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Anna Blinkina

Le couple tenait à être sur place, dimanche, même s’il n’a pas voté, puisque ses passeports russes sont expirés. « La Russie laisse les gens voter, même sans passeport, mais il faut pour cela fournir une explication, raconte Mme Blinkina. Dans ma lettre, j’ai été critique du pouvoir […] et on m’a refusé le droit de voter. » M. Afanasiev, qui a plutôt offert comme raison des contretemps familiaux, a été autorisé à exprimer sa voix, mais a préféré s’en abstenir par solidarité pour sa compagne.

Dans la rue, Aleksei Kavun, qui a exercé son droit de vote en ligne vendredi, au premier des trois jours de la présidentielle russe, estime que l’élément le plus important aura été la mobilisation des électeurs sur le coup de midi. De nombreuses personnes, dit-il, ont répondu à l’appel lancé par Ioulia Navalnaïa, la veuve de l’opposant Alexeï Navalny, de se rendre aux consulats et dans les bureaux de vote à cette heure bien précise en signe de contestation.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Aleksei Kavun

Du reste, M. Kavun a fait écho à la résignation ambiante : « Nous comprenons très clairement que cette élection n’est pas légitime et nous [savions] que Poutine l’emporterait. »

« Le pays se porte bien »

M. Kavun, un Russo-Ukrainien, publicisait par ailleurs une cérémonie qui se tenait le soir même en hommage à Alexeï Navalny. Et pour cette raison, dit-il, il a été harangué par un certain nombre de soutiens de M. Poutine, notamment à l’arrivée de La Presse sur les lieux, quand un homme l’a accusé de ne pas être un « Russe ethnique ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Aleksei Kavun est interpellé par un électeur russe favorable au régime de Poutine.

Si les soutiens du président porté au pouvoir jusqu’en 2030 semblent moins nombreux que ses critiques, ils sont bel et bien présents. Un homme, qui a préféré taire son nom, estime que Vladimir Poutine est synonyme de stabilité et qu’il s’agit d’un « leader fort ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Vladimir Poutine a récolté plus de 87 % des suffrages après dépouillement de 80 % des bureaux de vote, selon la commission électorale russe.

Même s’il vit au Canada depuis une trentaine d’années, il se rend très souvent en Russie, dit-il. Et « année après année, [il] voit les changements, le pays se porte bien ». « C’est rendu formidable », avance celui qui affirme avoir connu une Russie nettement moins prospère à l’époque soviétique. Pour autant, il n’endosse pas la guerre menée par Moscou en Ukraine, mais ne va pas non plus jusqu’à la condamner. « C’est sûr que je suis contre les guerres, contre les morts et tout ça […], mais malheureusement l’histoire de l’humanité est écrite avec le sang. »