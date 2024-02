Québec vient de nommer Bruno Labrecque comme PDG par intérim de la CNESST, à la suite du départ de Manuelle Oudar, qui vient d’être nommée sénatrice indépendante.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Comptable professionnel agréé de formation, Bruno Labrecque a occupé plusieurs fonctions à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) depuis son arrivée en 1996. Et depuis 2018, il est vice-président aux finances.

Il entrera en fonction comme président-directeur général par intérim lundi prochain.

Mme Oudar a dirigé la CNESST pendant huit ans. Elle a donc dirigé l’organisation durant la pandémie de la COVID qui a affecté les milieux de travail et alors qu’une importante réforme du régime de santé et sécurité au travail a été implantée par le ministre du Travail, Jean Boulet.

Le ministre a d’ailleurs remercié Mme Oudar et M. Labrecque. « Nul doute que la solide expérience de M. Labrecque lui permettra de bien s’acquitter de ses nouvelles fonctions à la CNESST et de réaliser sa mission au bénéfice des milieux de travail. Je tiens à féliciter Mme Oudar pour sa nomination à titre de sénatrice. Je la remercie pour ses réalisations, son professionnalisme et son dévouement lors des huit années passées à la présidence de la CNESST. »