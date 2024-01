Six hommes musulmans ont été tués et cinq autres blessés lorsqu’un homme armé a fait irruption dans le Centre culturel islamique de Québec, peu après la prière du soir, le 29 janvier 2017.

(Québec) La guerre à Gaza a jeté une ombre douloureuse sur les commémorations de l’attentat à la grande mosquée. Un ministre libéral s’est fait apostropher à Québec lundi soir tandis qu’une importante organisation musulmane a annulé un rendez-vous prévu avec le premier ministre Justin Trudeau pour dénoncer la position d’Ottawa sur le conflit au Moyen-Orient.

À Québec, quelque 200 personnes se sont réunies lundi soir dans la salle de prière de la grande mosquée, là même où six Québécois de confession musulmane ont été abattus le 29 janvier 2017.

Mais la commémoration, d’ordinaire paisible, a été troublée par un homme du public qui a interrompu les discours pour s’en prendre au ministre libéral Jean-Yves Duclos. « Duclos, t’as du sang sur les mains, demande un cessez-le-feu, Duclos t’es complice d’un génocide », s’est mis à crier l’homme en direction de l’élu. « Pars d’ici Duclos », a répété l’homme.

Des membres du public l’ont tranquillement fait sortir. « Il y a des enfants de victimes ici », lui a glissé un homme. « Oui je sais, mais il y a un génocide », a rétorqué l’homme.

« Il a un peu gâché la sauce. Mais on est dans un pays d’opinion, on peut dire les choses. Il s’est exprimé. Malheureusement il l’a fait dans un moment où on pensait aux familles, à la population », a indiqué le porte-parole du CCIQ, Boufeldja Benabdallah.

L’ambassadrice de la Palestine au Canada, Mona Abuamara, était par ailleurs présente à Québec pour la soirée de commémoration. La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, a quant à elle livré un bref discours où elle dit que les communautés musulmanes au pays « voient une hausse de l’islamophobie ».

Une réunion avec Trudeau annulée

Plus tôt lundi, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a annulé une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau, prévue dans le cadre de la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie.

Le CNMC a expliqué que depuis le début de la guerre en octobre, ses membres sont de plus en plus inconfortables avec les positions du gouvernement Trudeau. La « goutte qui a fait déborder le vase » est toutefois le refus récent d’Ottawa d’appuyer clairement la décision provisoire de la Cour internationale de justice, qui a ordonné à Israël d’empêcher un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza.

« Ce que la Cour internationale de Justice demande, grosso modo, c’est qu’Israël prenne des mesures pour éviter un génocide. Elle ne demande même pas un cessez-le-feu », a lancé Stephen Brown, PDG du CNMC.

Il y a selon lui « un ras-le-bol de la communauté musulmane du Canada ». « La communauté a parlé plusieurs fois avec le bureau du premier ministre et des élus pour demander des actions concrètes au niveau international, du discours, mais aussi pour protéger la communauté musulmane, qui vit présentement le plus haut taux d’islamophobie de l’histoire. »

Le président du CCIQ, présent aux côtés de M. Brown à Ottawa, a déclaré qu’il voyait aussi une montée de l’intolérance

« Encore une fois, comme avant ce jour fatidique [du 29 janvier 2017], aujourd’hui nos vies semblent bon marché. Nous regardons des milliers de Palestiniens se faire massacrer ! », a déploré le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Mohamed Labidi, en conférence de presse à Ottawa.

Rappelons qu’il y a sept ans, un tireur a fait irruption dans la salle de prière de la grande mosquée de Québec. Il a abattu Mamadou Tanou Barry, Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi, Aboubaker Thabti, Azzeddine Soufiane et Ibrahima Barry, 39 ans.