Si le mercure doit encore une fois atteindre les 30 °C à Montréal samedi, il n’y a pas d’autre canicule en vue dans l’immédiat et les températures devraient se rapprocher des normales saisonnières pour les prochains jours.

Un mélange de chaleur et d’orages violents attendu ce week-end

Une veille d’orages violents touche tout le sud du Québec samedi après-midi, et des précipitations sont attendues un peu partout dimanche. Le long week-end devrait cependant se conclure avec du beau temps lundi.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

L’avertissement d’Environnement Canada s’étend de la Haute-Gatineau jusqu’au Témiscouata, et inclut le Grand Montréal. « Certains de ces orages pourraient être violents », prévient Maxime Perron, météorologue d’Environnement Canada. « On parle de possibilités de vents violents ou de grêle et peut-être même d’une tornade ou deux. »

Photo Philippe Boivin, La Presse Rui, 9 ans, mangeant un cornet de crème glacée pour se rafraîchir.

Photo Philippe Boivin, La Presse

Photo Philippe Boivin, La Presse

Photo Philippe Boivin, La Presse 1 /4







Des précipitations sont attendues dimanche dans presque toute la province, de Gatineau à Sept-Îles, en passant par Chibougamau et le Grand Montréal. De mauvaises nouvelles pour les riverains du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les rivières Ashuapmushuan et Mistassini ont atteint des niveaux records et le niveau du lac Saint-Jean est lui-même très élevé. La pluie « devrait maintenir ces niveaux-là jusqu’à environ lundi », selon M. Perron.

Le retour du beau temps sera toutefois aussi généralisé lundi pour la Journée nationale des patriotes. On prévoit un ciel dégagé est des températures entre 14 °C et 20 °C selon les régions.