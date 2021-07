Environnement

Le Canada a déposé officiellement ce lundi à l’Organisation des Nations unies sa nouvelle cible de réduction des gaz à effet de serre (GES), soit une diminution de 40 % à 45 % sous le niveau de 2005, et ce, d’ici 2030. La Presse a fait le point avec le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, sur les défis à venir au moment où les effets du réchauffement planétaire se font de plus en plus ressentir.