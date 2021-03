(Québec) Le Québec a observé entre 2015 et 2020 une hausse de 12 % des signalements en matière de violence conjugale auprès des corps de police, selon les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Cette statistique, citée mercredi par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s'ajoute au fait qu'il y a 45 % plus d’accusations qui sont aussi portées devant les tribunaux en matière de violence conjugale, a-t-elle affirmé en point de presse.

Le gouvernement Legault est talonné sur l'enjeu des violences faites aux femmes, alors que le Québec a connu cette semaine son septième féminicide à survenir cette année sur son territoire. Mardi, une femme de 29 ans de l’arrondissement de LaSalle à Montréal, Rebekah Harry, a succombé aux blessures que lui a infligées son conjoint.

Les partis d’oppositions accusent le gouvernement de prononcer « des belles paroles » dans la lutte aux violences faites aux femmes, mais que les mesures pour combattre ce fléau tardent à se réaliser. En décembre dernier, un comité transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale a remis un rapport à Québec qui propose 190 recommandations. Le premier ministre François Legault a affirmé mardi qu'il faisait « personnellement une priorité » d'appliquer ces recommandations.

En point de presse, mercredi, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a affirmé que « si ça prend plus de moyens, on va mettre plus de moyens ».

« Cette violence-là n’est pas impunie au Québec et ne peut pas se faire impunément, que ce soit physiquement [ou] psychologiquement », a poursuivi Mme Guilbault.

De l'action dans le budget

La députée péquiste Méganne Perry Mélançon a réitéré mercredi qu'elle demande au gouvernement d'ajouter 70 millions dans la mission des centres d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Cette bonification doit être inscrite dans le budget qui sera déposé jeudi, a-t-elle demandé.

« C'est une demande du milieu pour simplement assurer une place à toutes les femmes qui cognent à la porte et, évidemment, il faudra aussi ajouter une création de places additionnelles », a affirmé Mme Perry Mélançon.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, a pour sa part indiqué qu'il y avait « urgence d'agir » pour combattre le nombre élevé de féminicides survenus cette année dans la province. Elle demande au gouvernement de rapidement créer un Secrétariat à la coordination et à l’intégration des actions en matière de violences sexuelles et conjugales, rattaché au Conseil exécutif, comme le recommande le rapport du comité transpartisan.

La cheffe de Québec solidaire, Manon Massé, a déploré à son tour que le premier ministre nomme à son cabinet des responsables pour s'assurer que les foyers québécois soit branchés à l'internet, mais que le dossier de la violence faite aux femmes n'ait pas droit selon elle au même traitement.

« Les femmes ont le droit que leur gouvernement s'occupe d'elles avec autant d'importance qu'il le faut pour l'internet haute vitesse », a-t-elle affirmé.