Sur les traces d’Amélie

Amélie Croussette a été emportée par le cancer à l’âge de 33 ans, le 14 janvier. Elle nous avait accordé un long entretien en décembre 2018 pour parler de son combat. De nombreux voyages, un mariage et un livre plus tard, nous revenons sur l’histoire d’une jeune femme qui voulait laisser sa trace et changer le monde à sa manière. Son livre Toujours là pour toi sera lancé le 10 mars prochain.