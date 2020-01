Les bibliothèques publiques se réinventent

On prédisait leur mort avec l’arrivée du livre numérique et d’Amazon. Elles sont plus vivantes que jamais. Les bibliothèques publiques d’aujourd’hui sont d’immenses agoras qui attirent de plus en plus de visiteurs. Pas seulement à New York, Helsinki, Paris ou Binhai, en Chine. Au Québec aussi.