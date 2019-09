Une collision survenue entre deux embarcations a fait neuf blessés, sur le lac William, à Saint-Ferdinand, dimanche. L’accident survenu vers 17 h aurait pu être tragique, mais le pire a été évité.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

« Onze personnes ont été impliquées. Huit personnes ont été soignées pour des blessures mineures et une autre personne, une jeune fille de 12 ans, a dû être réanimée par les pompiers. On ne craint plus pour sa vie », a indiqué Béatrice Dorsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec.

L’un des deux bateaux impliqués était immobile, à l’ancre. La deuxième embarcation venait en sens inverse et l’a percuté de plein fouet, a expliqué la SQ, qui considère que la collision s’est produite en raison de l’inattention de la personne aux commandes du deuxième bateau.