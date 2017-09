Don's Bistro: un goût de Montréal à Hanoï

«J'importais mes viandes des États-Unis, le foie gras de Shanghai, les meilleurs vins, les fromages les plus fins. J'ai établi des standards très élevés, c'était devenu l'endroit où aller à Hanoï.»

Parallèlement, il décide de fonder son entreprise d'importation de mets fins, de vins et de cigares avec un partenaire d'affaires. Une relation qui tournera toutefois au vinaigre.

Un pays qui bouillonne

Après un divorce d'affaires douloureux, Donald Berger décide de faire cavalier seul. Avec flair, il achète un édifice abandonné dans un quartier à peine développé. Aujourd'hui, West Lake est un quartier huppé avec des boutiques à la mode, des petits cafés sympas, fréquenté par des «expats» qui ont des moyens.

«Il y a quelques années, il y avait 120 restaurants sur Trip Advisor Vietnam. Aujourd'hui, il y en a 2400 et c'est sans compter tous les petits restos improvisés sur les trottoirs et la dizaine de milliers de cafés. La population du Viêtnam est jeune, 80 % des habitants ont moins de 30 ans. Ça se développe à une vitesse folle.»

Âgé de 56 ans, marié à une Vietnamienne, père d'un adorable gamin de 4 ans qui ponctue l'entrevue de ses babillages, le restaurateur regarde maintenant du côté de Da Nang, au centre du pays, une station balnéaire en plein boom immobilier. «Les infrastructures sont en meilleure condition et l'air y est moins pollué, dit-il. Je me verrais bien ouvrir un restaurant plus petit, avec moins d'employés.» C'est peut-être là qu'on le retrouvera dans quelques années.