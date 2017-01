La petite et la grande histoire du Laos

«Après la guerre, tous mes amis sont partis aux États-Unis. J'ai dû rester pour m'occuper de mes parents.»

Mais son rêve américain ne l'a jamais quitté. Il me raconte que sa fille aînée y habite depuis 1990. Lui demandant son âge, je calcule qu'elle est partie à 15 ans!

Il m'explique. «Un touriste américain est venu ici et l'a demandée en mariage. On était tous contents qu'elle puisse partir vers le pays où tout est possible.»

En 2007, après de longues démarches, il réussit à visiter sa fille et à remettre les pieds dans «son ancien pays», comme il appelle la terre de l'oncle Sam. De visa en visa, il y est finalement demeuré cinq ans, acceptant avec plaisir n'importe quel emploi. Puis, ne pouvant faire venir tout son monde de l'autre côté de l'océan, il est revenu au Laos, le coeur en deux morceaux, laissant une fille et des petits-enfants d'un côté, pour retrouver sa femme et le reste de sa famille de l'autre.

Assis à côté de mon hôte, sous le ciel étoilé de cette jungle d'Asie du Sud-Est, je me rends compte qu'un pays étranger a occupé les pensées de toute sa vie et l'a influencé à chaque pas. De sa carrière à ses orientations politiques en passant par sa vie de famille, les États-Unis ont eu sur Thong une influence réelle et quotidienne.

Nous revenons à la réalité au son de la voix de ses petits-enfants souhaitant ravoir leur grand-papa.

La petite histoire a gagné sur la grande.