Shilin, labyrinthique forêt de pierres

Menhirs made in China

S'étendant sur plus de 5 km, un réseau de sentiers serpente au gré des géants de calcaire. Même avec un plan en mains, le labyrinthe a tôt fait de vous déboussoler, ce qui ne fait que décupler le plaisir d'en gravir les escaliers, de se faufiler dans ses brèches étroites ou de rêvasser, accoudé aux petites tables aménagées au pied de ces menhirs chinois démesurés. En famille, c'est l'extase: aucun enfant ne pourrait rester insensible à pareil terrain d'aventures (restez groupés, on peut vraiment s'y perdre!).

Des panneaux indicateurs s'avéreront cependant d'un grand secours pour qui veut atteindre l'un des belvédères juchés sur les cimes du site, offrant des vues panoramiques magistrales. De là, on jurerait que ces oeuvres foisonnantes furent taillées par la main de l'homme ou par quelque titan d'une époque révolue, certaines pierres semblant avoir été empilées.

Des pierres qui chantent

Pour contredire une seconde fois mon amie Yu, le site de Shilin permet d'apprécier bien plus que de simples pierres. Au détour d'une colonne colossale, tôt ou tard, on se retrouve nez à nez avec des Yi, membres d'une minorité ethnique locale aux costumes traditionnels hauts en couleur. Certains d'entre eux vendent des souvenirs, de l'artisanat ou des petits plats sur le site même, tandis que d'autres organisent danses et prestations musicales dans des clairières formées par des cercles de pierre. Largement de quoi égayer les teintes grises et briser le silence des lieux.