La Chine relèvera les empreintes digitales des visiteurs

Associated Press Pékin

Le ministère chinois de la Sécurité publique a précisé que la mesure sera imposée à la plupart des visiteurs âgés de 14 à 70 ans. Ceux qui détiendront un passeport diplomatique ou qui proviendront d'un pays avec lequel la Chine a conclu un accord de réciprocité seront exemptés.

La nouvelle mesure sera d'abord appliquée à Shenzhen, dans la province du Guangdong, une ville voisine de Hong Kong, avant d'être mise en place graduellement sur le reste du territoire chinois.

En 2016, plus de 76 millions d'entrées et de sorties de visiteurs ont été comptabilisées en Chine. La plupart des voyageurs provenaient de Corée du Sud, du Japon, des États-Unis et de la Russie.