Pingyao, à l'abri du temps

Vues du ciel, les fortifications de cette cité du nord-est de la Chine esquissent une tortue - symbole de longévité, selon les croyances traditionnelles. Une caractéristique qui sied à ravir à Pingyao, rare ville du pays à avoir traversé l'épreuve du temps. «Sa disposition est le parfait reflet des développements de styles architecturaux des villes Han», souligne l'UNESCO au sujet de cette ville fondée au XIVe siècle.

Mais contrairement aux sites historiques momifiés, Pingyao demeure plus vivace que jamais: en s'immergeant dans la joyeuse effervescence de ses rues piétonnières, on plonge droit dans le passé.

Toits, soya et artisanat

Pour tâter le pouls des lieux, débutons par un simple flânage. Boutiques d'artisanat, temples séculaires, restaurants familiaux, antiquaires, salons de thé... les façades traditionnelles et les toits d'époque s'épousent et s'enchaînent, comme figés dans le temps. Le long de deux axes perpendiculaires, cernés d'anciens miradors et étalés sur 2 km2, les quartiers de la vieille ville font renaître une Chine médiévale répondant à tous nos fantasmes d'orientaliste.

C'est du haut des remparts, accessibles aux visiteurs, que l'on apprécie le mieux l'architecture globale de la cité, avec son océan de tuiles grisâtres aux élégantes ondulations. Là-haut, vous côtoierez poètes, archers et falotiers, mais ils ne sauront guère vous renseigner, muets comme les statues de bronze qu'ils sont devenus.

De retour dans les rues grouillantes, on admire les badauds en tunique de soie s'exerçant au jianzi (jeu de jongle avec un volant à plumes). Ce fourmillement est loin de se tarir une fois la nuit tombée. Pingyao se pare alors de lanternes par centaines, illumine ses vitrines et cuisine à toute vapeur (parmi les innombrables spécialités: le boeuf rôti au soya). Toute balade nocturne vous envoûtera jusqu'aux draps; car ici, même les plus modestes auberges jouissent d'un charmant cachet.