Aubaines de la semaine

Vols

> Alaska, États-Unis

Vol aller-retour Montréal-Anchorage. 439 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Denver). Du 22 au 29 janvier. Avec United.

> Austin, États-Unis

Vol aller-retour Montréal-Austin. 418 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Houston). Du 21 au 28 novembre. Avec United.

> Stockholm, Suède

Vol aller-retour Montréal-Stockolm. 490 $ (taxes et frais inclus, avec une escale à Reykjavik). Du 6 au 15 octobre. Avec WOW.

> Calgary, Canada

Vol aller-retour Montréal-Calgary. 388 $ (taxes et frais inclus, vol direct). Du 20 au 28 octobre. Avec Air Canada.

Tout-inclus 7 nuits

> Puerto Plata, République dominicaine

Lifestyle Residence Suites (4 étoiles). Suite dans un complexe luxueux à l'architecture espagnole et méditerranéenne, miniclub, 12 piscines, 9 restaurants et 12 bars, près d'un terrain de golf. 755 $, taxes et frais inclus. Du 9 au 16 octobre. Avec Sunwing.

> Holguín, Cuba

Americana Holguín Costa Verde (4 étoiles). Hôtel situé sur la plage, miniclub, 4 piscines, 6 restaurants, 7 bars. 829 $ par adulte, taxes et frais inclus. Du 5 au 12 décembre. Avec Air Transat.

Forfaits

> Lanaudière, Auberge de la Montagne Coupée

Nuitée en suite de luxe, en occupation double, petit-déjeuner, souper table d'hôte quatre services au restaurant gastronomique de l'établissement. 219 $ (rabais de 40 %). Valide du dimanche au vendredi, jusqu'au 30 novembre.