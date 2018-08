Novak Djokovic en finale à Cincinnati

Novak Djokovic se rapproche de plus en plus du seul titre qui lui a échappé jusqu'à présent.

Joe Kay Associated Press Mason, Ohio

L'ancienne première raquette mondiale s'est taillé une place en finale du tournoi de Cincinnati, samedi, grâce à un gain de 6-4, 3-6, 6-3, devant Marin Cilic.

Un gros obstacle pourrait l'attendre en finale: un potentiel match revanche avec Roger Federer, qui affrontera David Goffin dans l'autre demi-finale qui sera présentée en soirée. Federer a remporté sept titres sans précédent de Cincinnati, battant Djokovic à trois reprises.

Après avoir eu raison du Canadien Milos Raonic la veille, a remporté quatre balles de bris et a servi huit as à son adversaire afin de l'emporter.

«Ç'a été une montagne russe toute la semaine avec les nombreuses interruptions en raison de la pluie et tout ce qui s'est passé», a reconnu Djokovic.

Djokovic, qui n'a jamais mis la main sur le titre de ce Masters 1000 de l'ATP, tente de devenir le premier à remporter les neuf épreuves depuis le début de la série en 1990.

Chez les dames, Kiki Bertens a accédé à la finale en battant Petra Kvitova 3-6, 6-4 et 6-2.

La Néerlandaise a battu la Tchèque en une heure et 56 minutes, grâce notamment à sept bris et une dizaine d'as.

«Je me sens très bien. Je suis vraiment contente, a dit la gagnante. J'ai beaucoup travaillé sur ma forme physique, et aussi sur le besoin d'être plus agressive sur une surface dure. Ça fonctionne.»

Bertens est classée 17e au monde. Kvitova était la huitième tête de série.

Bertens a pris une avance de 3-0 au dernier set. Elle a prévalu à sa première balle de match, quand sa rivale a envoyé un coup droit dans le filet. C'était la 48e faute directe de Kvitova.

La Néerlandaise atteint une troisième finale cette année. Elle a triomphé à Charleston en avril.

En match ultime, Bertens va affronter Simona Halep ou Aryna Sabalenka. La favorite roumaine va se mesurer à la Bélarusse à compter de 16h00, samedi.