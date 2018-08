Coupe Rogers: Leylah Fernandez s'invite à la fête

« Je suis contente parce que c'était notre objectif », a raconté Leylah, hier, après sa victoire de 6-3 et 6-3 sur l'Américaine Carson Branstine. « Je n'ai pas vraiment d'attentes pour la suite, mais ce serait évidemment bien si je pouvais me qualifier pour le tableau principal. »

Sylvain Bruneau, responsable de l'élite féminine à Tennis Canada, est impressionné par la détermination de Fernandez. « Elle a beaucoup d'ambition et prend tous les moyens pour atteindre ses objectifs, a-t-il souligné. Ce n'est pas la plus grande, mais elle est très forte techniquement. »

« Elle a une excellente vision du jeu et, comme elle frappe la balle très tôt, elle peut utiliser tout le terrain pour construire ses points. »

Fernandez attribue une bonne partie de ses succès à son père, qui lui a enseigné le tennis et continue aujourd'hui de la conseiller. « Il m'a toujours expliqué que ce n'était pas nécessaire d'être la plus forte si on jouait avec sa tête et si on plaçait bien ses coups, a-t-elle raconté. Avec mon entraîneur [Francisco Sanchez], c'est le style de jeu que j'ai développé et sur lequel je continue de travailler. »

Leylah a offert une belle démonstration de ce jeu complet contre la puissante Branstine. Vite frustrée, cette dernière a multiplié les fautes directes et n'a jamais vraiment pu inquiéter Fernandez.

Sanchez, qui surveillait le match des gradins derrière le court 5 du stade IGA, a apprécié l'effort de sa protégée. « Elle n'avait pas très bien joué hier [contre Alexandra Vagramov] et c'est bien d'avoir pu disputer un bon match avant le début des qualifications. »

Entre les juniors et les professionnelles

La joueuse de 15 ans a fait ses débuts en Grand Chelem junior cette saison et elle a atteint la demi-finale à Roland-Garros. Elle a aussi amorcé la transition vers le circuit professionnel avec quelques participations à des tournois Challenger. L'automne dernier, elle avait surpris en atteignant les quarts de finale à Saguenay. Et la semaine dernière, elle s'est mesurée à sa compatriote Bianca Andreescu au deuxième tour à Granby, s'inclinant 1-6 et 4-6.

« J'ai connu un mauvais début de match, mais je pense avoir offert une meilleure opposition en deuxième manche. »

« Le plus important, c'est que j'ai vu que j'étais relativement près du niveau de Bianca [Andreescu] et des autres joueuses qui jouent dans ces tournois. »

Fernandez va découvrir un niveau encore plus élevé ce week-end en qualifications de la Coupe Rogers. Mais elle n'est visiblement pas impressionnée outre mesure. Quand on lui demande de parler des joueuses qui l'influencent, ses repères ne sont pas parmi les championnes actuelles.

« Mon modèle est Justine Henin, qui n'était pas très grande, comme moi, mais savait justement comment contrer la force de ses rivales. J'admire aussi beaucoup Rafael Nadal et Roger Federer, a poursuivi Leylah. Nadal, parce qu'il se bat de la même façon sur chaque point, sans jamais abondonner ; Federer, pour l'intelligence de son jeu, ses drop shots, par exemple. Ils m'inspirent beaucoup. »

Vive, à l'aise dans plusieurs langues, Leylah est une adolescente brillante qui peut visiblement progresser rapidement. Le défi pour elle et ses proches est surtout de ne pas brûler les étapes.

« Après la Coupe Rogers, je pourrais jouer aux Internationaux juniors de Repentigny et peut-être à l'Omnium junior des États-Unis, si je me sens bien, explique-t-elle. À plus long terme, j'aimerais jouer dans des petits tournois Challenger pour tenter d'améliorer graduellement mon classement. »

Sylvain Bruneau, qui a connu quelques générations de joueuses canadiennes à l'âge de Fernandez, estime : « Elle n'a encore que 15 ans et bien des choses peuvent arriver. Mais elle a quelque chose de spécial et ce sera très intéressant de la voir évoluer au cours des prochaines années. »