 Indian Wells: Shapovalov et Polansky passent au deuxième tour 

Le Canadien Denis Shapovalov n'a eu aucune difficulté à atteindre le deuxième tour du tournoi d'Indian Wells en battant le Lituanien Ricardas Berankis 6-3 et 6-4, jeudi.

Âgé de 18 ans, Shapovalov a réussi six as et il a gagné 88% de ses points en premier service. Il a remporté ce duel du tournoi de catégorie Masters 1000 en une heure 13 minutes.

Shapovalov, classé 44e au monde sur le circuit de l'ATP, a brisé son adversaire trois fois et il a été brisé une fois.

Il s'agissait du premier affrontement en carrière entre les deux joueurs. Berankis pointe au 106e rang du classement de l'ATP.

Au deuxième tour, Shapovalov croisera le fer avec la 30e tête de série du tournoi, l'Argentin Pablo Cuevas.

Le Torontois Peter Polansky a pour sa part peiné pour accéder au deuxième tour. Polansky est venu à bout du Roumain Marius Copil en trois manches de 7-6 (3), 6-7 et 7-6 (12).

Les deux hommes ont couru d'un bout à l'autre du terrain pendant 3 h 12 min.

Polansky se mesurera maintenant au Français Adrian Mannarino (no 20).

En double féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière, la Chinoise Yifan Xu, ont battu l'Australienne Ashleigh Barty et l'Américaine Coco Vandeweghe en trois manches de 6-1, 1-6 et 8-6.

L'Américaine CiCi Bellis a complètement dominé la qualifiée Sara Sorribes Tormo 6-0 et 6-3, au premier tour.

La jeune joueuse de 18 ans, qui a refusé une bourse d'études à l'Université Stanford afin de passer chez les professionnels en août, a défait l'Espagnole en seulement 65 minutes. Au tour suivant, Bellis aura rendez-vous avec la championne en titre, la Russe Elena Vesnina.

Parmi les autres gagnantes, il y avait la Portoricaine et médaillée d'or olympique Monica Puig ainsi que la Belge Yanina Wickmayer.

Serena Williams devait effectuer un retour au jeu contre la Kazakh Zarina Diyas, plus tard jeudi. Elle s'est absentée du circuit de la WTA pendant 14 mois après qu'elle eut triomphé aux Internationaux d'Australie, en 2017, alors qu'elle était enceinte.