Finales de l'ATP: Roger Federer défait Jack Sock

Pas question de forcer son talent dans la première journée, Federer a joué sur l'expérience pour venir à bout du grand Américain, sans vraiment forcer, s'appropriant dans le calme l'immense O 2 Arena, son éclairage, son ambiance et ses rebonds.

« C'est super d'être de retour ici, surtout après avoir manqué l'année dernière sur blessure », a réagi Federer à l'issue de la rencontre. « Il fallait juste mettre les balles dans le court, car ici, c'est comme lors des premiers tours de chaque tournoi, il faut lutter car on n'est pas habitué aux conditions, aux rebonds de la balle. J'étais juste content de pouvoir réaliser de bons coups, de me concentrer sur mon service et d'avoir eu la bonne intensité. »

Vu la relative faiblesse du plateau 2017 (sans Murray ni Djokovic) et le niveau jeu affiché cette année par Federer (sept titres dont l'Open d'Australie et Wimbledon), le Bâlois dispose d'un boulevard pour s'imposer pour ses septièmes Finales de l'ATP: il fallait juste faire le travail face à Sock.

À 36 ans, frais et reposé après son impasse sur le tournoi de Paris-Bercy, il s'est contenté de faire parler le talent et l'expérience dimanche.

Le Suisse a brisé dès le premier jeu de la rencontre, puis a conservé son avance pour s'adjuger le premier manche.

Le N.2 mondial a légèrement accéléré dans la seconde manche, se créant cinq nouvelles opportunités de bris. Mais, face à un Sock de nouveau accrocheur, il n'a pas su les convertir. Qu'à cela ne tienne... Federer s'est armé de son flegme légendaire pour faire craquer l'Américain dans le jeu décisif, capitalisant sans vraiment forcer sur les erreurs de son adversaire.

« Je suis bien parti puis la deuxième manche a été plus serrée. Le bris d'égalité aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et en fin de compte, il m'a aidé en faisant des erreurs », a ensuite analysé le vainqueur de 19 tournois du grand Chelem.

Le second match de la journée opposera en soirée (15 h, HE) l'Allemand Alexander Zverev (N.4) au Croate Marin Cilic (N.5).

Le N.1 mondial, assuré de le rester à l'issue de la semaine londonienne, Rafael Nadal, entrera en lice lundi contre le Belge David Goffin (N.8).