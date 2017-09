 La saison d'Andy Murray «très probablement» terminée 

«Malheureusement, je ne serai pas en mesure de disputer les tournois à venir de Pékin et de Shanghai, et très probablement les deux derniers tournois de la fin de saison, Vienne et Paris, en raison de ma blessure à la hanche», a écrit l'Écossais sur sa page Facebook. Cette blessure a grandement perturbé la saison de Murray, qui a dû abandonner sa place de numéro 1 mondial à la mi-août.

Murray, 30 ans, n'a plus rejoué depuis sa défaite en cinq manches face à l'Américain Sam Querrey en quarts de finale de Wimbledon le 12 juillet.

Cette saison, en raison de sa blessure récurrente à la hanche, il n'a jamais pu atteindre le niveau de forme qui lui avait permis de décrocher la place de numéro 1 mondial après une incroyable série de cinq tournois victorieux à la fin de la saison 2016.

«Après avoir consulté plusieurs spécialistes de la hanche au cours de la semaine écoulée, ainsi que mon équipe, nous avons décidé que c'était la meilleure décision pour mon avenir à long terme», a expliqué le joueur.

«Même si cette année a été frustrante sur les courts pour plusieurs raisons, je suis confiant qu'après cette période de repos, je serai capable de revenir à mon meilleur niveau et disputer des Grands chelems la saison prochaine», a-t-il ajouté.

Murray, qui a remporté deux fois Wimbledon et une fois les Internationaux des États-Unis, prévoit toutefois de disputer un match de charité à la fin de l'année contre Roger Federer à Glasgow.

L'Écossais, également double champion olympique, occupe actuellement la 9e place au classement de la «Race».

Le tournoi masculin est actuellement touché par une pluie de blessures chez les joueurs de premier plan. Outre Murray, Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Kei Nishikori et Milos Raonic ont également déclaré forfait avant les Internationaux des États-Unis qui se tiennent actuellement à New York.