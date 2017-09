 L'épreuve du marathon annulée dimanche à Montréal 

Quant à l'épreuve du demi-marathon, elle se tiendra tout de même mais sera devancée d'une heure.

La nouvelle doit être confirmée plus tard aujourd'hui par voie de communiqué par les organisateurs du Marathon Rock'N Roll Oasis de Montréal.

Les coureurs du demi-marathon partiront donc du pont Jacques-Cartier à 7h30 plutôt qu'à 8h30. Autre changement: ils auront trois heures pour compléter l'épreuve (plutôt que les six heures allouées à l'origine) sous peine d'être escortés à l'extérieur du parcours par des véhicules de ravitaillement.

Les coureurs inscrits au marathon ne perdent pas tout; ils pourront participer à l'épreuve du demi-marathon s'ils le désirent.

Les coureurs inscrits à l'épreuve du marathon et du demi-marathon ont aussi l'option de demander un remboursement s'ils ne désirent pas courir dimanche ou encore transférer leur inscription à une autre course du circuit «Rock'N Roll» comme celle de Brooklyn qui se tiendra le 14 octobre prochain.

L'épreuve du 10 km débutera quant à elle dimanche comme prévu à 8h45.

Depuis quelques jours, l'organisation est inondée de courriels, d'appels et de messages sur les réseaux sociaux de coureurs inscrits aux différentes épreuves inquiets en raison des prévisions météorologiques pour dimanche matin, soit une température de 30 degrés Celsius - indice humidex de 39.

Les organisateurs ne veulent pas vivre un cauchemar similaire à celui des organisateurs du marathon de Chicago en 2007 qui avaient décidé d'interrompre la course après trois heures et demie d'épreuve en raison de la température caniculaire.

La course s'était soldée par la mort d'une personne, tandis que plus de 300 autres avaient dû être évacuées en ambulance et près de 150 hospitalisées. C'est que des milliers de participants avaient continué l'épreuve, dans la chaleur et le manque d'eau, «traversant les barrières en sautant par-dessus les vélos des policiers», avait raconté le porte-parole des pompiers à l'époque au Chicago Tribune. Des 36 000 coureurs inscrits, 25 000 étaient parvenus à franchir la ligne d'arrivée.