 Pologne: la congrégation d'un prêtre pédophile condamnée à verser une indemnité record 

Le tribunal d'appel de Poznan a maintenu la décision de condamner la Société du Christ pour les émigrés de Pologne à payer un million de zlotys (355 500 $) à une femme âgée aujourd'hui de 24 ans, victime d'un prêtre ayant appartenu à cette institution. Le tribunal lui a accordé par ailleurs une rente à vie de 800 zlotys par mois.

Le montant de cette indemnité est le plus élevé enregistré pour une condamnation visant une institution religieuse en Pologne.

Alors que sa victime était âgée de 13 ans et vivait dans de mauvaises conditions, le prêtre avait proposé à ses parents de l'aider en lui trouvant une pension dans une autre ville. En réalité il l'a logée dans un appartement et a pendant plus d'un an abusé sexuellement d'elle.

Arrêté en 2008, après que la jeune fille eut raconté son histoire à une éducatrice, Roman B. (la loi polonaise interdit de donner le nom de la personne condamnée, NDLR) a écopé deux ans plus tard de quatre ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il a été placé dans une maison de retraite pour prêtres. Selon le quotidien Gazeta Wyborcza qui a mené une enquête sur son cas, il continuait à célébrer les messes et maintenait des contacts avec des enfants sur Facebook.

La jeune femme, qui a survécu à quatre tentatives de suicide, et séjourné à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique, a décidé de poursuivre le prêtre et la Société du Christ. En janvier, en première instance, le tribunal de Poznan, a décidé de lui accorder des dommages intérêts d'un montant record et une pension à vie, au motif que l'employeur, à savoir la Société du Christ, était responsable des actes de son membre.

Le prêtre a été réduit à l'état laïc et exclu de la Société du Christ en décembre 2017.

Le pape François a convoqué pour février 2019 au Vatican une réunion sans précédent de tous les présidents des conférences épiscopales dans le monde pour aborder le thème de «la protection des mineurs», a annoncé mercredi le Saint-Siège.

Le souverain pontife argentin est confronté depuis des mois à la révélation de nouveaux scandales d'agressions sexuelles du clergé à vaste échelle, en particulier en Australie, au Chili, en Allemagne et aux États-Unis.