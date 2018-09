Les deux fils d'un soldat américain se retrouvent grâce à l'ADN

L'ADN leur a révélé qu'ils avaient le même père : à 72 et 64 ans, deux demi-frères, l'un Français, l'autre Américain, se sont retrouvés lundi à Omaha Beach, dans l'ouest de la France, où leur père, un soldat américain, a débarqué en juin 1944.

Il y a peu, ces deux hommes ignoraient leur existence mutuelle. Puis des tests ADN leur ont révélé qu'ils avaient le même père, Bill Henderson, un soldat mobilisé en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.

André Gantois, 72 ans de Ludres, dans l'est de la France, et Allen Henderson, 64 ans, de Greenville (Caroline du Sud) se sont retrouvés lundi à Colleville-sur-Mer où leur père, mort en 1997 et enterré à Los Angeles, a débarqué parmi les 132 700 Alliés mobilisés le « Jour J ».

Venus avec des membres de leurs familles, ils ont assisté à la descente du drapeau américain, au son de l'hymne militaire, au milieu des quelque 9000 croix blanches surplombant les plages du Débarquement.

André Gantois a appris à l'âge de 15 ans, à la mort de sa mère Irène, son histoire d'amour avec un soldat rencontré dans l'armée américaine, où elle s'était enrôlée pour gagner sa vie.

André Gantois a 20 ans lorsqu'il s'adresse à l'ambassade des États-Unis à Paris pour tenter de retrouver son père, dont il ignore le nom. « On m'a répondu que ce que je demandais, c'était comme chercher une épingle dans une meule de foin », raconte-t-il.

Récemment, il se tourne vers un institut américain spécialisé en recherche d'ADN, « une recherche inespérée ». En juillet, il effectue le prélèvement requis, l'envoi aux États-Unis. Or, trois semaines plus tôt, cette entreprise a été chargée, par la famille Henderson, de mener une recherche généalogique basée sur l'ADN.

Les résultats tombent début août : « les tests se sont croisés et l'agence a déterminé que j'avais un frère aux États-Unis et que j'étais de famille américaine », raconte André Gantois encore « retourné » par son histoire, comme l'est également son demi-frère.

« Cela a changé notre vie pour toujours », dit Allen, la main posée sur l'épaule d'André.

C'était la première visite en France de l'Américain, qui avait apporté une médaille de son père.

Plus de 70 ans après, la question des enfants nés de Françaises et de soldats alliés reste méconnue, souligne Emmanuel Thiébot, historien au Mémorial de Caen.

Si on sait notamment que quelque 200 000 Français sont nés de soldats allemands, il n'existe, faute d'étude sérieuse à ce jour, aucun chiffre officiel sur les enfants nés de soldats alliés, souligne l'historien.