Violences en Allemagne: Salvini blâme Merkel

« Angela Merkel a sous-estimé le risque de tensions sociales ces dernières années lorsqu'elle a affirmé qu'il y avait de la place pour des centaines de milliers de ces gens en Allemagne », a jugé Matteo Salvini à propos des incidents survenus dans la ville, dans une entrevue diffusée lundi soir à la chaîne de télévision publique allemande Deutsche Welle.

La poussée de l'extrême droite allemande est une « réaction claire » à l'erreur de jugement de la chancelière allemande et de son gouvernement sur la capacité du pays à accueillir des réfugiés, a ajouté ce tenant d'une ligne très ferme à l'égard des réfugiés en Europe.

« C'est la réponse que beaucoup d'Allemands mécontents cherchent à donner », a encore ajouté le vice-chef du premier gouvernement populiste d'un pays fondateur de l'Union européenne (UE).

Avec cette mise en cause, Chemnitz s'invite dans la controverse plus large en Europe opposant les partisans de la plus grande fermeté sur l'immigration, en Italie et en Europe de l'Est notamment, et les tenants d'une ligne plus modérée incarnée par la chancelière allemande et le président français, Emmanuel Macron.

En Allemagne, après les débordements à répétition illustrés notamment par des « chasses » à l'étranger dans Chemnitz, après le meurtre d'un Allemand à l'arme blanche pour lequel un demandeur d'asile irakien est soupçonné, la mobilisation des adversaires de l'extrême droite se fait lentement sentir.