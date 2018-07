UE: l'Autriche souhaite proscrire les demandes d'asile

Agence France-Presse

VIENNE

L'Autriche, qui assume pour six mois la présidence tournante de l'Union européenne (UE), plaide pour un changement des règles de la politique migratoire européenne afin qu'il ne soit plus possible, dans l'avenir, de déposer une demande d'asile sur le sol européen, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Herbert Kickl.