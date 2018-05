Portugal: les législateurs se prononceront mardi sur l'euthanasie

Après avoir légalisé l'avortement et le mariage homosexuel ces derniers temps, les législateurs portugais se prononceront mardi sur une question qui provoque une nouvelle collision entre la foi et la politique dans ce pays à prédominance catholique: permettre l'euthanasie et le suicide médicalement assisté.

Barry Hatton Associated Press Lisbonne

Le résultat du vote est incertain et risque d'être serré, mais le Portugal pourrait devenir l'un des rares pays au monde à permettre l'euthanasie dans certaines circonstances.

L'euthanasie - lorsqu'un médecin tue des patients à leur demande - est légale en Belgique, au Canada, en Colombie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. En Suisse, et dans certains États américains, le suicide assisté - où les patients administrent eux-mêmes la drogue létale, sous surveillance médicale - est autorisé.

Une série de gouvernements de gauche déterminés à réaliser ce qu'ils appellent une «modernisation» du pays, ainsi que l'influence déclinante de l'Église catholique, ont ouvert la voie à de profonds changements culturels au Portugal. Cette tendance a permis d'autoriser l'avortement sur demande en 2007 et le mariage homosexuel trois ans plus tard.

Une pétition lancée en 2016 par des militants du droit à la mort a poussé la question litigieuse et controversée de l'euthanasie à l'ordre du jour politique. Elle a récolté plus de 8000 signatures - plus du double du nombre nécessaire pour forcer un débat parlementaire l'année dernière.

La pétition déclarait que permettre l'euthanasie serait «une expression concrète des droits de l'individu à l'autonomie, à la liberté religieuse et à la liberté de conscience, qui sont des droits inscrits dans la Constitution». Elle ajoutait: «Il est de la plus haute importance de mettre fin à la souffrance inutile et inutile, imposée par les convictions des autres».

En réponse, une pétition de la Fédération portugaise pour la vie quelques mois plus tard a recueilli plus de 14 000 signatures et dit aux législateurs que la société et l'État ont le devoir de protéger la vie humaine.

Maintenant, quatre partis politiques de gauche - le Parti socialiste de centre gauche, le Bloc de la gauche radicale, le Parti vert et le Parti des peuples, des animaux et de la nature - ont présenté des projets de loi proposant l'euthanasie et le suicide médicalement assisté. L'incitation ou l'assistance à l'euthanasie sont actuellement passibles de trois ans de prison.

Le projet de loi du gouvernement socialiste a les meilleures chances de succès, puisqu'il dispose du plus grand nombre de législateurs des partis proposant une législation, bien qu'il y ait peu de différence entre les propositions des quatre partis.

Le projet de loi socialiste couvre les patients qui «se trouvent dans une situation de souffrance extrême, avec une blessure incurable ou une maladie mortelle et incurable». Deux médecins, dont au moins un spécialiste de la maladie, et un psychiatre doivent signer la demande de mort. L'affaire est ensuite soumise à un Comité de vérification et d'évaluation, qui peut approuver ou refuser la procédure.

Le processus est reporté s'il est contesté devant la justice ou si le patient perd conscience, et les médecins peuvent refuser d'exécuter la procédure pour des raisons morales. La surveillance est assurée par l'Inspection générale de la santé.

Pour décourager les gens de se rendre au Portugal pour y mettre fin à leurs jours, tous les projets de loi stipulent que les patients doivent être soit des citoyens portugais, soit des résidents légaux.

Avant le débat, la Conférence épiscopale portugaise a distribué 1,5 million de pamphlets contre la légalisation de l'euthanasie, affirmant que ce serait «un pas en arrière» pour la société.

«La vie ne peut pas être considérée comme un objet à usage personnel», dit le pamphlet.

Les quatre projets de loi feront l'objet d'un débat mardi après-midi à l'Assemblée républicaine, le parlement du Portugal. Les 230 législateurs voteront à la fin du débat.

Mêlant les cartes, certains législateurs socialistes ont déclaré qu'ils voteront contre le projet de loi de leur propre parti. Le Parti populaire conservateur et le Parti communiste portugais ont annoncé qu'ils voteront contre les quatre projets de loi.

Le sort de la législation proposée dépend en grande partie des appuis du Parti social-démocrate de centre-droit, le plus grand parti d'opposition. Le parti n'a aucune position officielle sur l'euthanasie et permet à ses législateurs de voter selon leur conscience.

Si l'un des quatre projets de loi est approuvé, il sera transmis à un comité parlementaire où il pourra être affiné avant de revenir à une séance plénière complète pour un vote final.

La législation proposée va ensuite au chef de l'État, qui peut y opposer son veto. Si le président Marcelo Rebelo de Sousa la rejette, la législation revient au parlement, qui peut passer outre un veto présidentiel si les deux tiers des législateurs votent en ce sens.