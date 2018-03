En Crimée, Poutine salue le rétablissement d'une «justice historique»

«Par votre décision, vous avez rétabli la justice historique, qui avait été rompue à l'époque soviétique», a déclaré M. Poutine, lors d'un discours devant ses partisans réunis à Sébastopol, en Crimée, pour un concert en son soutien.

À l'époque soviétique, la Crimée avait été retirée administrativement parlant de la Russie pour être donnée à l'Ukraine.

L'élection présidentielle russe aura lieu dimanche, le jour même où la Russie va marquer le quatrième anniversaire de l'annexion de la Crimée, approuvée en mars 2014 par la population de cette péninsule ukrainienne en majorité russophone lors d'un référendum non-reconnu par la communauté internationale.

«Par votre décision, vous avez montré au monde entier ce que c'est une vraie et non pas une fausse démocratie, vous êtes venus au référendum, vous avez pris votre décision et voté pour votre avenir et celui de vos enfants», a lancé M. Poutine.

À Washington, le département d'État américain a aussitôt réagi en mettant à nouveau en cause ce référendum «illégitime».