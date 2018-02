En France, des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille

Agence France-Presse

Paris

Des chutes de neige exceptionnelles ont semé la pagaille mercredi à Paris et dans ses environs, entraînant de fortes perturbations dans les transports aériens et ferroviaires, et l'arrêt d'usines, mais faisant le bonheur de touristes appréciant la «féérie» d'une capitale française sous un manteau blanc.