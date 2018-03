Autriche: explosion dans un terminal gazier, un mort et 21 blessés

Une explosion survenue mardi matin dans un important terminal gazier en Autriche a fait un mort et 21 blessés, perturbant l'approvisionnement de plusieurs pays et contribuant à doper les prix des hydrocarbures.

Joe KLAMAR , Philippe SCHWAB Agence France-Presse BAUMGARTEN AN DER MARCH, VIENNE

Le gouvernement italien a déclaré l'«état d'urgence» sur le gaz à la suite de cette explosion, tout en assurant qu'il compenserait la baisse des importations en puisant dans les stocks nationaux.

Rome «surveille de manière constante la situation en lien avec les opérateurs afin de vérifier le temps nécessaire à la reprise des flux», a indiqué le ministère du Développement économique.

Le terminal de Baumgarten, situé près de la frontière slovaque, est l'un des principaux centres de distribution en Europe centrale pour le gaz arrivant de Russie et de Norvège en Autriche. Outre l'Italie et la Croatie, il dessert une partie de l'ouest du continent via l'Allemagne.

L'exploitant du site, Gas Connect Austria, filiale à 51 % du groupe énergétique autrichien OMV, a affirmé ultérieurement que l'approvisionnement allait reprendre vers l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie avant minuit (18h00 HE).

L'accident a favorisé mardi une flambée des cours des hydrocarbures, le prix du gaz bondissant de plus de 20 % en fin de matinée à Londres et atteignant un plus haut depuis décembre 2013, a relevé l'agence Bloomberg.

L'explosion, d'origine accidentelle selon la police, s'est produite à 8h45 (2h45 HE) et a été suivie d'un incendie qui a été «rapidement maîtrisé», mais dont les flammes ont été visibles plusieurs kilomètres à la ronde, selon des témoins.

«J'ai entendu une énorme explosion et ai d'abord cru à un accident d'avion. J'ai ensuite vu cette immense gerbe de flammes», a indiqué à l'AFP le photographe Tomas Hulik, habitant un village slovaque jouxtant le site.

Le bilan s'élève à un mort et 21 blessés, dont un est dans un état grave.

L'incident s'est produit un jour après la mise en place d'un nouveau réservoir de gaz sur le site, selon le quotidien autrichien Kurier. Le technicien qui est décédé avait pour mission de s'assurer qu'il fonctionnait correctement.

Dans un message sur Facebook, le président de la République autrichienne Alexander Van der Bellen a exprimé ses condoléances à la famille du technicien décédé et ses voeux de «prompt rétablissement» aux blessés.

Carcasses fondues

Les victimes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion et ont été évacuées à l'aide d'un important dispositif de secours qui a mobilisé quelque 200 personnes.

L'explosion a occasionné des «dégâts importants», a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'exploitant du site.

Revenir à une activité normale «n'est pas une question d'heures, mais de jours», a-t-il dit à Bloomberg.

Le site, qui emploie 50 personnes ainsi que des prestataires extérieurs, a été évacué et placé en «mode sécurisé». «Des perturbations des livraisons vers l'Italie et la Croatie sont possibles», avait précisé ce porte-parole, Armin Teichert, tout en assurant que le trafic vers l'ouest de l'Europe resterait épargné.

Jusqu'en fin de matinée, un épais panache de fumée était visible sur le site, selon une journaliste de l'AFP, ainsi que des carcasses de voitures dont une partie de la carrosserie semblait avoir littéralement fondu.

D'une capacité annuelle de 40 milliards de mètres cubes, le terminal de Baumgarten, inauguré en 1959, est l'un des principaux «hubs» gaziers en Europe centrale et traite 6 millions de mètres cubes de gaz par heure en cette période de l'année, selon Gas Connect.

Dans un communiqué, le géant russe Gazprom, l'un des principaux fournisseurs du terminal, a indiqué «travailler à une redistribution des flux de gaz» à la suite de cet accident et a assuré «faire tout son possible pour assurer un approvisionnement ininterrompu de gaz pour ses clients».