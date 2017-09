Catalogne: Madrid s'attaque à la logistique du référendum interdit

En s'attaquant aux bureaux de vote, le parquet semble poursuivre la mise en oeuvre d'un plan visant tous les mécanismes du référendum. Depuis la mi-septembre, il a menacé de poursuites les maires qui prêteraient des locaux et désormais aussi les responsables d'autres institutions: écoles, centres de santé...

Le procureur a demandé «à ce qu'ils soient entendus comme témoins pour qu'ils remettent la documentation qu'ils possèdent en rapport avec les faits, et afin d'être avertis concernant leur obligation de ne pas céder les centres pour la tenue du référendum».

À J-5, le bras de fer entre Madrid et les dirigeants séparatistes de la Catalogne s'est aussi poursuivi sur le terrain de la logistique pour l'organisation du vote, attaquée sur tous les fronts par la justice.

Alors que la Catalogne n'était pas officiellement au menu des discussions mardi à Washington entre Mariano Rajoy et Donald Trump, le président américain en a profité pour apporter son soutien à son hôte en déclarant que «l'Espagne est un grand pays et qu'elle devrait rester unie».

Bataille de communication

La police et la Garde civile ont aussi saisi près de 10 millions de bulletins de vote et quelque 45 000 convocations d'assesseurs. Et déjà 59 sites internet de promotion ou d'information sur le référendum ont été fermés.

Face à ces actions, les autorités séparatistes au pouvoir dans cette région de 7,5 millions d'habitants dénoncent des méthodes «répressives». «Le site de la fondation Franco (l'ancien dictateur, ndlr) est toujours opérationnel», mais pas ces sites, s'est plaint mardi le porte-parole du gouvernement régional catalan Jordi Turull.

Les séparatistes se félicitent aussi de la parution dans plusieurs médias étrangers, y compris conservateurs, d'éditoriaux favorables à un référendum légal ou à davantage de flexibilité de la part de Madrid.

Le médiatique fondateur de WikiLeaks Julian Assange a lui aussi critiqué Madrid.

Dans un message vidéo retransmis à Barcelone, il a mis en garde Madrid: «La question est de savoir ce que représente la répression d'un peuple à l'ère moderne». «Est-il possible qu'un que les services desécurité d'un État répriment un mouvement démocratique sérieux ou pas», a-t-il demandé, assurant que la situation «sera regardée de près par les autres États occidentaux».

De source diplomatique espagnole, on indique «avoir conscience de cette affirmation selon laquelle nous serions en train de perdre la bataille de la communication».

Le gouvernement assure qu'il ne fait qu'appliquer la Constitution, qui n'autorise pas ce type de consultation, comme en France ou en Italie.