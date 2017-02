Pédophilie: une ex-star de la BBC acquittée de nouvelles accusations

Incarcéré depuis 2014 pour des faits de pédophilie, l'octogénaire australien Rolf Harris, ancien animateur vedette de la BBC, a été acquitté mercredi de nouvelles accusations d'attouchements et agressions sexuels sur trois femmes par un tribunal londonien.

Rolf Harris a notamment été innocenté par la Southwark Crown Court pour des accusations d'attouchements sur une aveugle handicapée en 1977.

Les 12 jurés ne sont en revanche pas parvenus à trancher sur des accusations impliquant quatre autres victimes. Le procureur a une semaine pour demander un nouveau jugement sur ces quatre cas.

Au total, Harris était accusé d'attouchements sexuels et agressions sexuelles en public sur sept filles et femmes, âgées de 12 à 42 ans, entre 1971 et 2004.

Assistant à son second procès par visioconférence, l'homme s'est terré dans le silence durant une semaine, se refusant à tout témoignage.

L'homme, âgé de 86 ans, avait été condamné en 2014 à cinq ans et neuf mois d'emprisonnement pour des agressions sexuelles commises entre 1968 et 1986 sur quatre victimes âgées de 8 à 19 ans. Il avait plaidé non coupable, tout en confessant «une part d'ombre».

Ancien champion de natation, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, Rolf Harris est une personnalité très connue au Royaume-Uni. Il a peint un portrait d'Elizabeth II pour ses 80 ans et a chanté en solo au palais de Buckingham à l'occasion du jubilé de diamant de la Reine en 2012.

Animateur jusqu'en 1993 de l'émission Rolf's Cartoon club présentant des dessins animés, il avait également enregistré une vidéo dans le cadre d'une campagne anti-pédophilie intitulée «Les enfants savent dire non».