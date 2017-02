Des militaires attaqués par un présumé djihadiste au Louvre

L'assaillant, « armé d'une machette », s'est précipité sur la patrouille de quatre hommes, proférant des menaces et criant « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand, en arabe). Après une tentative pour le repousser à mains nues, un militaire a été légèrement touché au cuir chevelu. Un des soldats a alors tiré « cinq balles » et atteint au ventre l'assaillant, a déclaré le préfet de police de Paris, Michel Cadot.

À la mi-journée, il était au bloc opératoire, son pronostic vital engagé, selon une source proche de l'enquête.

« On a vu les clients dans la salle qui couraient, on a su tout de suite que c'était quelque chose de sérieux. On a couru, on est sorti dehors. On a pensé à notre vie, on a vu la mort arriver avec tout ce qui se passe en ce moment, on a eu vraiment, vraiment peur », a témoigné auprès de l'AFP une employée d'un restaurant dans la galerie du Louvre.