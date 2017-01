France: les remplissages gratuits de boisson gazeuse désormais illégaux

Les restaurants et hôtels français ne peuvent dorénavant plus offrir à leurs clients de remplir leurs verres à volonté dans les fontaines distributrices de boissons gazeuses en libre-service.

Associated Press Paris

La pratique n'était que peu répandue en France, mais une loi entrée en vigueur vendredi pour combattre l'obésité la rend carrément illégale.

La mesure est contenue dans une vaste loi sur la santé publique adoptée l'an dernier. À ce moment, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait expliqué vouloir empêcher la pratique de se propager à la France. L'interdiction s'applique à toutes les boissons sucrées.

Les taux d'embonpoint et d'obésité en France comptent parmi les plus faibles du monde développé, mais des statistiques de l'Organisation de coopération et de développement économiques témoignent d'une détérioration de la situation.