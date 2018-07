Des tornades font 17 blessés dans l'Iowa

Associated Press DES MOINES, Iowa

Des structures ont été endommagées dans trois villes et un hôpital a dû être évacué.

On rapporte 10 blessés dans la ville de Marshalltown. Sept employés d'une usine installée près de la ville de Pella ont aussi été blessés.

La gouverneure Kim Reynolds est attendue dans ces deux villes, ainsi que dans celle de Bondurant, au cours des prochaines heures.

La ville de Marshalltown, à 80 kilomètres au nord-ouest de Des Moines, semble avoir été la plus durement touchée. Des murs de briques se sont effondrés dans la rue, des toits ont été arrachés et la coupole du palais de justice historique a fait une chute de plus de 50 mètres jusqu'au sol.

Le seul hôpital de la ville a été endommagé et ses 40 patients ont dû être évacués vers des établissements de Waterloo et de Grundy Center. L'urgence de Marshalltown demeure ouverte pour accueillir les blessés.

Quelques milliers de personnes demeuraient privées d'électricité vendredi matin.

Un élu a annoncé que le secteur de Marshalltown sera probablement déclaré zone sinistrée.