AT&T dit avoir fait «une grosse erreur» en embauchant l'avocat de Trump

«Notre entreprise a fait les manchettes pour de mauvaises raisons ces derniers jours et notre réputation en a souffert. Il n'y a pas d'autre façon de le dire mais embaucher Michael Cohen comme consultant politique a été une grosse erreur», a indiqué le PDG du groupe Randall Stephenson dans une lettre à ses employés et dont l'AFP a obtenu copie.

AT&T avait reconnu mardi avoir versé de l'argent à un cabinet de conseil fondé par Michael Cohen, l'avocat personnel du président américain, qui fait l'objet d'une enquête fédérale.

Michael Avenatti, l'avocat de l'actrice porno Stormy Daniels, qui soutient avoir eu une liaison avec le président Donald Trump en 2006, avait publié une liste d'entités et d'entreprises qui avaient eu recours aux services de M. Cohen dont, outre AT&T, le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis et un oligarque russe.

«Tout ce que nous avons fait était légal et légitime», affirme M. Stephenson dans sa lettre mais «notre collaboration avec M. Cohen représente une grave erreur de jugement».

Le PDG indique que le responsable d'AT&T pour les affaires juridiques, Bob Quinn, va «prendre sa retraite» mais selon plusieurs médias américains, il a en fait été renvoyé.

AT&T affronte l'opposition de l'administration Trump pour sa fusion avec Time Warner (HBO, studios Warner Bros, chaîne de télévision CNN...).

Le ministère de la Justice a intenté un procès, alors que les deux entreprises ne sont pourtant pas directement concurrentes, qui vient de se terminer et dont le verdict est attendu pour le 12 juin.

Lors de la campagne électorale, Donald Trump avait indiqué que son administration s'opposerait, s'il était élu, à ce mariage, une position que de nombreux experts ont attribué à son bras de fer permanent avec CNN qu'il a rebaptisée «Fake News» (Fausse information).

AT&T a indiqué vendredi que le contrat conclu avec M. Cohen portait sur un an, de janvier à décembre 2017, pour 50 000 $ par mois.

«Notre contrat avec M. Cohen était expressement limité à la fourniture de conseils et d'avis et ne lui permettait pas de faire du lobbying en notre faveur (ce qui ne s'est jamais produit). Nous ne lui avons jamais demandé d'organiser des réunions avec des responsables de l'administration et il n'a pas offert de le faire», précise un document accompagnant la lettre aux employés.

Essential Consultants est un cabinet de conseil qui a été créé en octobre 2016 par Michael Cohen. C'est à travers lui que M. Cohen a versé 130 000 $ à Stormy Daniels en échange de son silence sur sa liaison supposée avec Donald Trump.